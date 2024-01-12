مخزومي: قضية الرقيب أول في فوج الحرس البلدي قيد المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية

ضحية جديدة من ضحايا التفلت والتجاوزات التي تشهدها العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة، بعد أن دفع عنصر الحرس البلدي حسن العاصمي حياته ثمنًا لهذا التفلت وذلك خلال قيامه بواجبه في حماية العاصمة وأهلها.
من الواضح أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وبات من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة من قبل… pic.twitter.com/e4ZpRPiKjn
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 12, 2024
ضحية جديدة من ضحايا التفلت والتجاوزات التي تشهدها العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة، بعد أن دفع عنصر الحرس البلدي حسن العاصمي حياته ثمنًا لهذا التفلت وذلك خلال قيامه بواجبه في حماية العاصمة وأهلها.
من الواضح أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وبات من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة من قبل… pic.twitter.com/e4ZpRPiKjn