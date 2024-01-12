مخزومي: قضية الرقيب أول في فوج الحرس البلدي قيد المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية

أعلن النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس"، أنه "في إطار متابعة قضية الرقيب أول في فوج الحرس البلدي حسن العاصمي الذي قضى أمس في بيروت، اتصل بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أكد أن القضية قيد المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وسيتم توقيف المعتدي ومعاقبته في أقرب وقت ممكن".



وكان مخزومي قد تناول القضية، حيث قال في حسابه الخاص عبر منصة "إكس": "ضحية جديدة من ضحايا التفلت والتجاوزات التي تشهدها العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة، بعد أن دفع عنصر الحرس البلدي حسن العاصمي حياته ثمنًا لهذا التفلت وذلك خلال قيامه بواجبه في حماية العاصمة وأهلها".



ولفت الى أنه "من الواضح أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وبات من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة من قبل المعنيين في وزراة الداخلية وبلدية بيروت، وتعزيز دور فوج الحرس البلدي، وتفعيل جهوزريته وزيادة عدد الحراس ضمن الدورية الواحدة خصوصًا أثناء الليل في كافة مناطق وأحياء العاصمة".



وشدد على أن "الأهم تكثيف الجهود لإلقاء القبض على القاتل وإنزال أشد العقوبات به والتشدد في منع التفلت الأمني والفوضى التي أصبحت تسيطر على المنطقة وغيرها من المناطق اللبنانية. تعازينا الحارة لعائلة العاصمي وذويه ومحبيه".