ميقاتي إستقبل وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة... وبحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.



وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود الرامية التى تطبيق القرار الدولي الرقم 1701.