الأبيض يطمئن مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية: إقرار مجلس الوزراء تمويل الأدوية لثلاثة أشهر

تمت الموافقة، في جلسة مجلس الوزراء، على اقتراح تمويل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، لثلاثة أشهر، بمبلغ يعادل ثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية.ويعيد ذلك انتظام آلية تمويل الدواء وتوزيعه، وفق ما أكّد بيان للمكتب الإعلاميّ لوزير الصحة العامة فراس الأبيض.ويأتي هذا القرار لمجلس الوزراء في انتظار إقرار الموازنة العامة حيث ستتضمن موازنة وزارة الصحة مبلغًا مخصصًا لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية قدره حوالى أربعة عشر ألف مليار ليرة لبنانية سنويًا.