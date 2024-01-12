شقير والسفير البنغاليّ: لتعزيز التعاون الإقتصاديّ الثنائيّ

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير بنغلادش الجديد لدى لبنان جافيد تانفير خان، في زيارة تعارفية.



بحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون الإقتصاديّ، بين البلدين.



وأكّد شقير اهتمام القطاع الخاص اللبنانيّ بتوسيع آفاق التعاون الإقتصاديّ مع دولة بنغلادش.



ولفت إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة، في مختلف القطاعات.



وشدّد على ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال، في البلدين، لوضع تصوّر، لتحقيق تقدم على مسار تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون، بين القطاع الخاص، في البلدين.



أمّا سفير بنغلادش، فشكر شقير على "اللقاء المميز"، منوهًا بالقطاع الخاص اللبنانيّ وديناميكيته ونجاحاته.



وأشار إلى اهتمام القطاع الخاص البنغاليّ بتعزيز التعاون مع نظيره اللبنانيّ.



وأبدى استعداد بلاده للقيام بالخطوات المطلوبة كلها، لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.



ووجّه السفير دعوة إلى شقير لزياردة بنغلادش.



وإتفق الطرفان على تنظيم لقاءات عمل بين القطاعات الإقتصادية اللبنانية ومثيلتها البنغالية.



وفي نهاية اللقاء، قدم شقير لسفير بنغلادش كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، كما قدم السفير هدية تذكارية لشقير.