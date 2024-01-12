قائد الجيش استقبل لامي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في حكومة الظل البريطانية David Lammy يرافقه السفير اللبناني لدى بريطانيا رامي مرتضى، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.