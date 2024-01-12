سليمان فرنجيه يستقبل طه ناجي وبحثٌ في ملف رئاسة الجمهورية والتطورات الميدانية

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في دارته، في بنشعي، النائب طه ناجي يرافقه مستشار جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أحمد دباغ، في حضور الوزير السابق يوسف سعادة.



وعُرض مجمل المستجدات السياسية الراهنة لا سيما ملف رئاسة الجمهورية والتطورات الميدانية، في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة.