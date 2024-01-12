اللبنانيون حضروا في الجناح اللبنانيّ في قطر

شاهد اللبنانيون، في قطر، المباراة، ضمن جناح لبنان، في الاكسبو وذلك بعد أن أمّن الوفد اللبنانيّ، في الاكسبو المعدات التقنية والتراخيص المطلوبة كلها، للنقل المباشر.



واعتُبرت هذه الخطوة فرصة، يتمكن اللبنانيون عبرها من اكتشاف الجناح اللبنانيّ، في الاكسبو.