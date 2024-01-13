مخزومي: استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد

رأى رئيس الحزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن بيروت اليوم بخطر وبحاجة إلينا جميعًا للدفاع عن كيانها ورسالتها، معتبرا انها تختصر اليوم مشاكل لبنان الإجتماعية والإقتصادية.



وشدد مخزومي، في مؤتمر ملتقى بيروت، على أن استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد، مشيرا إلى أن التغيير الجذري بحاجة إلى وضع برنامج إنمائي احتماعي اقتصادي يكون اساسه التعاون والحوار والوفاق بمعزل عن المصالح الشخصية.



كما شدد على ضرورة إنتظام الدولة وأن يضع رئيس الجمهورية المقبل عينيه عودة العلاقات لا سيما مع المملكة العربية السعودية.



ودعا مخزومي، نواب وشخصيات بيروت إلى لعب دورا فاعلا في استنهاض العاصمة، مؤكدا أن هذا التشتت لم يعد مقبولا.



وفي السياق، اعتبر أن إسترجاع بيروت لدورها الريادي في صنع القرار ليس مستحيلًا.