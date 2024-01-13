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زهران للـLBCI: نسبة الحرب كانت ولا تزال 30%... وحزب الله لا يريد هذه الحرب لكنه جاهز لها

زهران للـLBCI: نسبة الحرب كانت ولا تزال 30%... وحزب الله لا يريد هذه الحرب لكنه جاهز لها

أوضح مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أنه "منذ اليوم الأول وكانت نسبة الحرب 30%، ولا تزال النسبة ذاتها اليوم،" مشيرًا إلى أنه "لم يتغير شيء لسببين:

- الأول: هناك طرفان، إسرائيل وحزب الله، والحرب لا تحصل إلا برضا أو إرادة أو رغبة الطرفين، ومن الواضح أن الحزب لا يريد هذه الحرب

- الثاني: الأميركي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في الحرب أبلغ حزب الله عبر أكثر من وسيط بأننا لا نريد هذه الحرب الشاملة، كما أبلغ الإسرائيلي وعبّر عن ذلك في الإعلام."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، لفت زهران إلى أن "حزب الله لا يريد هذه الحرب ولا يرغب بها لكنه جاهز لها، والأميركي لا يريد هذه الحرب ويبدو أنه غير جاهز لها، أما الإسرائيلي فيريد هذه الحرب لكنه غير جاهز لها."



وفي السياق، أكد أن "أي خطأ ممكن أن يشعل الحرب، واحتمال الخطأ وارد دائمًا في مثل هذه الحروب."



وأشار مدير مركز الإرتكاز الإعلامي إلى أن "بري رفع السقف في التفاوض، ومن ضمنه تطبيق القرار 1701 مع مزارع شبعا."



ورأى أننا "لن نصل إلى مفاوضات قبل أن تنتهي الحرب في غزة،" لافتًا إلى "مسودة يسعى اللبنانيون والأميركيون للتوافق من خلالها."



كذلك، قال زهران إن "الأميركي اليوم لا يناقش في أصل مسألة سلاح حزب الله ووجوده، فقد وصل إلى مرحلة أصبح فيها حزب الله أمرًا واقعًا."