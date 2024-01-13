الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زهران للـLBCI: نسبة الحرب كانت ولا تزال 30%... وحزب الله لا يريد هذه الحرب لكنه جاهز لها
أخبار لبنان
2024-01-13 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زهران للـLBCI: نسبة الحرب كانت ولا تزال 30%... وحزب الله لا يريد هذه الحرب لكنه جاهز لها
زهران للـLBCI: نسبة الحرب كانت ولا تزال 30%... وحزب الله لا يريد هذه الحرب لكنه جاهز لها
أوضح مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أنه "منذ اليوم الأول وكانت نسبة الحرب 30%، ولا تزال النسبة ذاتها اليوم،" مشيرًا إلى أنه "لم يتغير شيء لسببين:
- الأول: هناك طرفان، إسرائيل وحزب الله، والحرب لا تحصل إلا برضا أو إرادة أو رغبة الطرفين، ومن الواضح أن الحزب لا يريد هذه الحرب
- الثاني: الأميركي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في الحرب أبلغ حزب الله عبر أكثر من وسيط بأننا لا نريد هذه الحرب الشاملة، كما أبلغ الإسرائيلي وعبّر عن ذلك في الإعلام."
وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، لفت زهران إلى أن "حزب الله لا يريد هذه الحرب ولا يرغب بها لكنه جاهز لها، والأميركي لا يريد هذه الحرب ويبدو أنه غير جاهز لها، أما الإسرائيلي فيريد هذه الحرب لكنه غير جاهز لها."
وفي السياق، أكد أن "أي خطأ ممكن أن يشعل الحرب، واحتمال الخطأ وارد دائمًا في مثل هذه الحروب."
وأشار مدير مركز الإرتكاز الإعلامي إلى أن "بري رفع السقف في التفاوض، ومن ضمنه تطبيق القرار 1701 مع مزارع شبعا."
ورأى أننا "لن نصل إلى مفاوضات قبل أن تنتهي الحرب في غزة،" لافتًا إلى "مسودة يسعى اللبنانيون والأميركيون للتوافق من خلالها."
كذلك، قال زهران إن "الأميركي اليوم لا يناقش في أصل مسألة سلاح حزب الله ووجوده، فقد وصل إلى مرحلة أصبح فيها حزب الله أمرًا واقعًا."
أخبار لبنان
للـLBCI:
الحرب
30%...
الحرب
التالي
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـLBCI: نحن بحالة حرب بالطبع ولكنها محدودة بالجغرافيا مقارنةً بعام 2006 ولا أرى النية لدى نصرالله في التوسّع في هذه الحرب
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـLBCI: نحن بحالة حرب بالطبع ولكنها محدودة بالجغرافيا مقارنةً بعام 2006 ولا أرى النية لدى نصرالله في التوسّع في هذه الحرب
0
آخر الأخبار
2024-01-12
حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
آخر الأخبار
2024-01-12
حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
0
آخر الأخبار
2023-12-07
ويربيرغ للـLBCI: الولايات المتحدة لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان واسرائيل على الخط الازرق ونحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر
آخر الأخبار
2023-12-07
ويربيرغ للـLBCI: الولايات المتحدة لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان واسرائيل على الخط الازرق ونحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر
0
آخر الأخبار
2023-11-27
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل
آخر الأخبار
2023-11-27
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:46
الدفاع المدني: إستمرار العمليات لإنقاذ المواطنين في العبدة - منيارة والكنيسة
أمن وقضاء
04:46
الدفاع المدني: إستمرار العمليات لإنقاذ المواطنين في العبدة - منيارة والكنيسة
0
امن وقضاء
04:43
يفتعل مشاكل ويطلق النار في الهواء في المتن... فأوقفته أمن الدولة
امن وقضاء
04:43
يفتعل مشاكل ويطلق النار في الهواء في المتن... فأوقفته أمن الدولة
0
أمن وقضاء
03:45
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
أمن وقضاء
03:45
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
0
أمن وقضاء
03:19
إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين
أمن وقضاء
03:19
إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-01
مهنياً وعاطفياً وصحياً... ما مصير برج الثور لعام 2024؟ (فيديو)
منوعات
2024-01-01
مهنياً وعاطفياً وصحياً... ما مصير برج الثور لعام 2024؟ (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
0
منوعات
2024-01-10
تسلل الى غرفة ابنة الـ12 سنة بينما كان والداها نائمين وهددها ثم ارتكب جريمته!
منوعات
2024-01-10
تسلل الى غرفة ابنة الـ12 سنة بينما كان والداها نائمين وهددها ثم ارتكب جريمته!
0
أخبار دولية
2023-10-12
أبو عبيدة: وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت..وما لدينا من أوراق سيكون ثمنًا لحريّة الأسرى
أخبار دولية
2023-10-12
أبو عبيدة: وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت..وما لدينا من أوراق سيكون ثمنًا لحريّة الأسرى
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:22
تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)
آخر الأخبار
02:22
تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)
0
آخر الأخبار
02:00
تجمع للمياه على مستديرة العبدة -عكار وغرق السيارات (فيديو)
آخر الأخبار
02:00
تجمع للمياه على مستديرة العبدة -عكار وغرق السيارات (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:38
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
منوعات
12:38
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
2
فنّ
05:21
من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)
فنّ
05:21
من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)
3
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
4
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
5
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
7
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
8
منوعات
10:28
عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
منوعات
10:28
عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More