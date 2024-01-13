السفير المصري: محاولة بائسة أخرى من إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها

السفير المصري: محاولة بائسة أخرى من إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها

أكد السفير المصري في بيروت علاء موسى أن ما ذكره الجانب الإسرائيلي في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية حول أن مصر مسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما هي إلا محاولة بائسة أخرى من إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها كسلطة إحتلال ومن تحملها تبعات عدم وصول المساعدات إلى غزة على الرغم من صدور أكثر من قرار أممي في هذا الشأن.



واعتبر موسى أنها محاولة جديدة لإلقاء وإلصاق مغبة سياساتها على أطراف أخرى ليست في حاجة إلى إثبات موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.