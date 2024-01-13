جعجع لبري: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسية تدعو إليها بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس": "دولة الرئيس نبيه بري: نحن مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسية تدعو إليها بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن مع الحفاظ طبعًا على حقّ كل كتلة نيابية وكل نائب بالتصويت لمَن تراه ويراه مناسبا. وهذا ما كان يجب أن يحدث قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن أن تأتي الأمور متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدًا".