الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2024-01-13 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان  في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية. 

وبحسب بيان تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف، فقد توقف المجلس مطولاً "بألم واستهجان أمام استمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والتي امتدت الى عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها"، مستنكرا "استمرار المساعدات العسكرية التي تتدفق على العدو الصهيوني تشجيعاً له على مواصلة العدوان وارتكاب الإبادة الجماعية والمجازر لأهلنا في غزة وفلسطين المحتلة". وأشاد بـ"الموقف المتميز الراقي المتمثل بالمبادرة الإنسانية الراقية التي قامت بها دولة جنوب افريقيا برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني"، مبديا استغرابه واستنكاره لـ"محاولات الضغط على جنوب أفريقيا لحملها على التراجع عن الشكوى".

وأشاد المجلس بسرعة تجاوب محكمة العدل الدولية، آملاً أن "تصدر تدابيرها الموقتة في السرعة القصوى وأحكامها النهائية بإدانة الكيان الصهيوني بتلك الجرائم"، داعيا منظمات حقوق الانسان الدولية الى "القيام بواجباتها الأخلاقية، سواء لجهة دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".

وحذّر من "مخاطر محاولات الالتفاف على جرائم العدو الصهيوني التي يندى لها جبين الإنسانية خجلاً". وحذر من "محاولات تهجير الإنسان الفلسطيني من عقر داره ظلماً وعدواناً، على غرار ما حدث نتيجة للاعتداءات الصهيونية السابقة"، منبها الى "مخاطر تصعيد الاعتداءات الصهيونية على بلدات وقرى جنوب لبنان والتي أودت حتى الآن بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، ودمّرت بيوتاً وأحرقت مزارع وحقولا على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة" .

وتوقف المجلس أمام ظاهرة الدوران في الحلقة السياسية الداخلية المفرغة، الأمر الذي يعطّل انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم مرور أكثر من عام على فراغ سدّة الرئاسة الأولى، مؤكدا ان "الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة".

وأعرب عن اعتقاده أن "استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات من نوع "أبغض الحلال" مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ولدرسها من جديد". وطلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي البت بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن رفعا للظلم.

ورأى أنه "إذا كان هذا الإجراء يثير اجتهادات دستورية متناقضة، فإنه يقع في حكم الضرورة للمحافظة على المصلحة الوطنية العامة. ولعله يشكل قوة حافزة للخروج من دوامة الدوران في فراغ عدم انتخاب رئيس جديد يملأ الفراغ الدستوري الذي يشكو منه لبنان منذ أكثر من عام"، مؤكدا أن "سلامة الوطن وحقوق المواطن تتقدمان على المصالح الحزبية والفئوية، وأن تعريض سلامة الوطن للخطر والتضحية بحقوق ومصالحه يشكل جريمة كبرى. فكيف إذا كان ذلك يحدث والعدو الصهيوني المتربص مستنفر لإرتكاب المزيد من الاعتداءات واثارة المزيد من الفتن؟".

ورأى المجلس أنه "إذا كان هناك متسع لممارسة الاختلافات وحتى الخلافات في الظروف العادية والطبيعية، فإن هذه الممارسات والعدو على الأبواب، والدولة على شفير الهاوية، يصبح من المحرمات الوطنية"، داعيا الى "الإيثار الوطني على أنانيات المصالح الشخصية والفئوية، والإرتفاع الى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان من الداخل والخارج إنقاذاً للوطن من بين ما يتربص به شراً: الفساد الداخلي والعدوان الخارجي وكل منهما يكمل الآخر ويتكامل معه".

أخبار لبنان

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

غزة

انتخاب

رئيس للجمهورية

LBCI التالي
أسرار الصحف 13-01-2024
احذروا طريق نهر الكلب- زكريت... تصدّع وانشقاق وممنوع المرور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-04

خواجة للـ LBCI: لم أفهم كيف رفضت مبادرة بري وهي كانت ستساعد على انتخاب رئيس للجمهورية في 10 ايام

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-29

الراعي إستقبل وزير العدل ووفد "المجلس الوطني لثورة الأرز"... وتأكيد ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-29

سعيد للـLBCI: البطريرك المارونيّ يريد أن "يبرّد العلاقات" مع حزب الله لإنجاح القمة الروحية التي قد تُعقد في المجلس الشيعيّ الأعلى لأنّه قد يكون باعتقاد البطريرك أنّنا لا يمكننا انتخاب رئيس للجمهورية اذا عاكسنا حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-27

زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": اللجنة الخماسية تجتمع ومازالت تبحث في أزماتنا ولا أرى انفراجة قريبة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:20

إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:17

المقررون الخاصون للأمم المتحدة وجهوا رسالة مشتركة الى الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف الصحافيين في جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيها

LBCI
رياضة
09:05

الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

LBCI
أمن وقضاء
09:01

عائلة احتجزتها الثلوج داخل السيارة في اللقلوق... والدفاع المدني ينقذها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:38

واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-17

بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!

LBCI
منوعات
2024-01-11

طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-10

اتهموها بأنها قريبة جدًا من طلابها ثم ظهرت الحقيقة الصادمة... ما جمع المعلمة بطالبها جريمة: ووالده كان يعلم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:20

إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)

LBCI
رياضة
09:05

الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

عواصف ثلجية في الولايات المتحدة... وإلغاء مئات الرحلات الجوية

LBCI
رياضة
08:11

الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
08:08

كيف هو الوضع في الميدان الجنوبي اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

LBCI
امن وقضاء
06:32

حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟

LBCI
أمن وقضاء
03:19

إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:38

واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!

LBCI
خبر عاجل
09:06

قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !

LBCI
خبر عاجل
12:11

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
10:38

التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة

LBCI
خبر عاجل
13:06

انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More