الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقررون الخاصون للأمم المتحدة وجهوا رسالة مشتركة الى الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف الصحافيين في جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
2024-01-13 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المقررون الخاصون للأمم المتحدة وجهوا رسالة مشتركة الى الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف الصحافيين في جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيها
نشر المقررون الخاصون للأمم المتحدة رسالة مشتركة وجّهوها الى الحكومة الإسرائيلية وأعلنوا فيها أنهم قلقون للغاية من أن استهداف العاملين في الإعلام حصل كنتيجة مباشرة لعملهم كصحافيين مستقلين، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على استشهاد زميلنا وصديقنا، مصور "رويترز" عصام عبدالله، إثر استهدافه وعدد من الزملاء الجرحى بقصف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء التغطية في علما الشعب جنوبي لبنان.
ورسالة المقررين الخاصين وهم: إيرين خان المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وموريس تيدبال بنز المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وماري لولور المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، نشروها اليوم إثر عدم رد الحكومة الإسرائيلية عليها بالرغم من مرور ٦٠ يوماً على مراسلتها.
وأشارت الرسالة إلى قلق المقررين الخاصين من أن استهداف الزملاء حصل بالرغم من أنه كان يُمكن تمييزهم كعاملين في الإعلام حيث كانوا يرتدون السترات والخوذ الواقية.
وشدّدت الرسالة على أن القصف تكرّر مرتين وانطلق من المكان نفسه بفارق ضئيل في الوقت، مما يُشير الى الاستهداف المباشر.
وأشار المقررون في رسالتهم إلى أن الصحافيين كانوا مرئيين وفي مكان مكشوف عملوا فيه لأكثر من ساعة قبل قصفهم، وكذلك كانت سيارات النقل المباشر واضحة أنها تعود للإعلام ولم يكن ممكناً عدم تمييزهم كصحافيين.
وطالب المقررون الخاصون الحكومة الاسرائيلية بإجراء تحقيق مستقل تبعاً لقواعد مينيسوتا وباتخاذ الاجراءات لمنع استهداف الصحافيين والمدنيين الذين يغطون الحرب وباحترام المعايير الدولية في ما يخص الصحافيين.
كما أشارت الرسالة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في متني الرسالة والملحق.
للاطلاع على الرسالة اضغط
هنا
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الخاصون
للأمم
المتحدة
وجهوا
رسالة
مشتركة
الحكومة
الإسرائيلية
استهداف
الصحافيين
لبنان..
التالي
أسرار الصحف 13-01-2024
احذروا طريق نهر الكلب- زكريت... تصدّع وانشقاق وممنوع المرور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-04
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع في في السرايا مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو
آخر الأخبار
2024-01-04
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع في في السرايا مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو
0
أخبار دولية
10:26
بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
أخبار دولية
10:26
بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
0
آخر الأخبار
10:08
بايدن: الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
آخر الأخبار
10:08
بايدن: الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
0
آخر الأخبار
15:25
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ارتفاع معدل الخسائر بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية والظروف الإنسانية المروعة تثير مخاوف جدية بشأن جرائم حرب محتملة في غزة
آخر الأخبار
15:25
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ارتفاع معدل الخسائر بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية والظروف الإنسانية المروعة تثير مخاوف جدية بشأن جرائم حرب محتملة في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:26
بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
أخبار دولية
10:26
بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
0
أخبار دولية
2023-12-13
بايدن يشيد باتفاق قمة كوب28 للمناخ على اعتباره خطوة تاريخية
أخبار دولية
2023-12-13
بايدن يشيد باتفاق قمة كوب28 للمناخ على اعتباره خطوة تاريخية
0
أخبار دولية
2023-12-06
مادورو يطرح مشروع قانون لضمّ منطقة غنية بالنفط متنازع عليها مع غويانا
أخبار دولية
2023-12-06
مادورو يطرح مشروع قانون لضمّ منطقة غنية بالنفط متنازع عليها مع غويانا
0
امن وقضاء
04:43
يفتعل مشاكل ويطلق النار في الهواء في المتن... فأوقفته أمن الدولة
امن وقضاء
04:43
يفتعل مشاكل ويطلق النار في الهواء في المتن... فأوقفته أمن الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حظوظ لبنان قائمة في التأهل بعد تعادل الصين وطاجيكستان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حظوظ لبنان قائمة في التأهل بعد تعادل الصين وطاجيكستان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
2
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
3
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
4
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
5
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
6
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
7
رياضة
05:11
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
رياضة
05:11
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
8
صحف اليوم
00:02
بري: ليس سوى مرشح واحد للرئاسة والباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح (الاخبار)
صحف اليوم
00:02
بري: ليس سوى مرشح واحد للرئاسة والباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More