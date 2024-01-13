المقررون الخاصون للأمم المتحدة وجهوا رسالة مشتركة الى الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف الصحافيين في جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيها

نشر المقررون الخاصون للأمم المتحدة رسالة مشتركة وجّهوها الى الحكومة الإسرائيلية وأعلنوا فيها أنهم قلقون للغاية من أن استهداف العاملين في الإعلام حصل كنتيجة مباشرة لعملهم كصحافيين مستقلين، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على استشهاد زميلنا وصديقنا، مصور "رويترز" عصام عبدالله، إثر استهدافه وعدد من الزملاء الجرحى بقصف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء التغطية في علما الشعب جنوبي لبنان.



ورسالة المقررين الخاصين وهم: إيرين خان المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وموريس تيدبال بنز المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وماري لولور المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، نشروها اليوم إثر عدم رد الحكومة الإسرائيلية عليها بالرغم من مرور ٦٠ يوماً على مراسلتها.



وأشارت الرسالة إلى قلق المقررين الخاصين من أن استهداف الزملاء حصل بالرغم من أنه كان يُمكن تمييزهم كعاملين في الإعلام حيث كانوا يرتدون السترات والخوذ الواقية.



وشدّدت الرسالة على أن القصف تكرّر مرتين وانطلق من المكان نفسه بفارق ضئيل في الوقت، مما يُشير الى الاستهداف المباشر.



وأشار المقررون في رسالتهم إلى أن الصحافيين كانوا مرئيين وفي مكان مكشوف عملوا فيه لأكثر من ساعة قبل قصفهم، وكذلك كانت سيارات النقل المباشر واضحة أنها تعود للإعلام ولم يكن ممكناً عدم تمييزهم كصحافيين.



وطالب المقررون الخاصون الحكومة الاسرائيلية بإجراء تحقيق مستقل تبعاً لقواعد مينيسوتا وباتخاذ الاجراءات لمنع استهداف الصحافيين والمدنيين الذين يغطون الحرب وباحترام المعايير الدولية في ما يخص الصحافيين.

كما أشارت الرسالة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في متني الرسالة والملحق.