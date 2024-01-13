إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)

٢/١
إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة /عكّار
تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، في هذه الاثناء، من إنقاذ ٧ أشخاص كانوا قد حوصروا داخل منزلهم بعد أن اجتاحته مياه النهر في بلدة الكنيسة العكارية جراء غزارة المتساقطات. pic.twitter.com/lJh7zoOczq
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 13, 2024
٢/١
إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة /عكّار
تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، في هذه الاثناء، من إنقاذ ٧ أشخاص كانوا قد حوصروا داخل منزلهم بعد أن اجتاحته مياه النهر في بلدة الكنيسة العكارية جراء غزارة المتساقطات. pic.twitter.com/lJh7zoOczq