إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ ٧ أشخاص كانوا قد حوصروا داخل منزلهم بعد أن اجتاحته مياه النهر في بلدة الكنيسة العكارية جراء غزارة المتساقطات، بحسب ما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني.



وقد استعان العناصر بزورق الإنقاذ البحري للتمكن من نقلهم الى مكان آمن.