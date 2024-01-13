هلع في جل الديب بعد تحرك صخور وراء مبنى... ورئيس البلدية يأمر بإخلائه

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الأمطار الغزيرة تسببت بتحرك صخور وراء مبنى في شارع قزحيا ابو جودة في جل الديب المحاذي لجبل دير الصليب، مما أدى الى هلع السكان وناشدوا المعنيين التدخل.



واوضح رئيس بلدية جل الديب ريمون عطية، ان الصخور وراء المبني تحركت بفعل الامطار الغزيرة، ولذلك أمر بإخلاء المبنى تجنبا لأي كارثة قد تحصل ريثما يصار الى كشف هندسي على المكان ليبنى على الشيء مقتضاه.