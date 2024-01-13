بعد أن غمرت المياه سياراتهم... فوج اطفاء بيروت ينقذ 17 شخصا (صور)

عمل فوج اطفاء بيروت على انقاذ المواطنين العالقين جراء فيضان نهر بيروت بواسطة زوارق مطاطية وحبال الانقاذ، حيث تمكنوا من انقاذ ١٧ شخصاً كانت المياه قد غمرت سياراتهم.



ولا تزال عمليات التأمين لسلامة المواطنين مستمرة.