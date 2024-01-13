خطار يعطي توجيهاته باخلاء مبنيين سكنيين في جل الديب

أعطى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار توجيهاته بإخلاء مبنيين سكنيين في جل الديب، نظرا لخطر الانهيارات الصخرية المحيطة بهما.



وكان تفقد بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، سير عمليات الإغاثة والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني في محلة الكرنتينا نتيجة غزارة المتساقطات حيث تم أنقاذ ٢٠ شخصا حاصرتهم السيول.



وأعطى العميد خطار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة العمل بالرغم من كافة الظروف المناخية البالغة السوء الى حين الانتهاء من تنفيذ المهمة والتأكد من سحب السيارات العالقة كافة بسبب ارتفاع منسوب النهر في الكرنتينا، توازيا مع اقفال الطرق كافة المؤدية الى هذا الموقع للحؤول دون تعرض المزيد من السيارات الى خطر الغرق.



كما أثنى العميد خطار على الإنجازات التي يحققها أبطال الدفاع المدني في المناطق اللبنانية حيث يواصلون العمل منذ الفجر في المحافظات اللبنانية كافة لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين من دون أي تأخير ولم ولن يتقاعسوا عن تلبية أي نداء مهما عظمت التضحيات.