ابو فاعور: الحوار هو السبيل الوحيد للبحث عن التوافقات في الرئاسة

شدّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على أن الحوار هو السبيل الوحيد للبحث عن التوافقات في الرئاسة كما في غيرها من الاستحقاقات.واعتبر أبو فاعور في خلال جولة في بلدة كفرقوق في قضاء راشيا، أنه "اذا كنا ننتظر حراكا خارجيا حول الرئاسة فهذا لا يعفينا كقوى سياسية من مسؤولياتنا في الاقدام بشجاعة على محاورة بعضنا بعضا، والبحث عن المشتركات فيما بيننا"، لافتاً الى أن "هذا هو صميم الزيارات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع كل القوى السياسية".وقال: "منطقة راشيا تحظى برعاية واهتمام وليد وتيمور جنبلاط الدائمين في كل مرافقها وحاجاتها من المستشفى الحكومي الى فروع الجامعة اللبنانية في معهد كمال جنبلاط الجامعي الى جميع المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية والانمائية الاخرى وهذا عهد تاريخي بين المختارة وراشيا واجبنا ودأبنا ان نحافظ عليه ونطوره".