في ريف طرطوس... مقتل عائلة لبنانية من جبل محسن بعد أن غمرتها مياه السيول

قتلت عائلة لبنانية من جبل محسن مؤلفة من 3 أشخاص بينهم طفل، بعد أن غمرتهم مياه السيول في ريف طرطوس.



وفي التفاصيل، فإن الضحايا كانوا في السيارة أثناء غرقهم، في المنطقة التي شهدت سيولا جارفة أدت إلى غرق العديد من المنازل.