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هيئة ادارة السير: بدء إنجاز المعاملات بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة وخدمات اخرى
أخبار لبنان
2024-01-14 | 02:59
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هيئة ادارة السير: بدء إنجاز المعاملات بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة وخدمات اخرى
اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات - استقبال المواطنين خلال الأسبوع المقبل في 16-17 و18 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، اضافةً الى انها سوف تنجز في المركز الرئيسي في الدكوانة وفي باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس)، المعاملات الجديدة المرتبطة بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة (المسجلّة سابقاً في لبنان) دون الحاجة الى احضارها للكشف، وفق الآلية التالية:
أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 16 و17 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 15/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.
- يوم الخميس الواقع في 18 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.
ب- اما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:
- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3
- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6
-ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9
كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements
وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info
علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
أخبار لبنان
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