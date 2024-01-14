حمية: نناشد السالكين الطرق الجبلية التقيد بارشادات القوى الامنية حفاظا على سلامتهم

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية على منصة "أكس": "اليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل تعمل ليل نهار، وبشكل متواصل على رفع الثلوج عن الطرق الجبلية.

إن وزارة الاشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها المواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرق ضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الامنية ، وذلك حفاظاً على سلامتهم".