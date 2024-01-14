بسبب انجراف الصخور والوحول... انقطاع الطريق بين بحنين وعراي في جزين

انقطعت الطريق بالكامل بين بحنين وعراي في منطقة جزين، بسبب انجراف الصخور والوحول، وقد عملت فرق الأشغال في اتحاد بلديات جزين على اعادة فتحها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



