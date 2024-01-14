الصليب الأحمر يدخل بمؤازرة الجيش المساعدات الى بلدة السماقية في عكار

أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، أن طواقمه تمكنت صباح اليوم، وقوامها ٢٥ متطوعا من إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش الى بلدة السماقية في عكار التي حاصرتها المياه بالكامل بعد فيضان النهر الكبير الجنوبي منذ أمس.



كما تمت أمس مساعدة البلدية في إخلاء زهاء ٣٤٠ عائلة من النازحين السوريين الى صالة أحد المساجد والى مدرسة قريبة.



وفعل فريق من الصليب الأحمر، بمساعدة المحافظ غرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة في المحافظة.



وما زالت طواقم الصليب الأحمر مستمرة في عمليات الاستجابة لتوفير ما يلزم من مساعدات أساسية للعائلات المنكوبة من أهالي البلدة والنازحين السوريين.