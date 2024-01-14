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كلاس إلتقى نظيره القطري

أخبار لبنان
2024-01-14 | 10:27
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كلاس إلتقى نظيره القطري
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كلاس إلتقى نظيره القطري

كلاس إلتقى نظيره القطري

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وزير الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في مقر الإتحاد القطري لكرة القدم، ونقل إليه تهنئة الدولة اللبنانية بتعيينه وزيرًا في الحكومة القطرية الجديدة.

كما هنأه كلاس بحسن تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي كان تابع مباراتها الإفتتاحية التي جمعت منتخبي لبنان وقطر، مؤكدًا أن التنظيم بلغ مستوى عالميًا قل نظيره.

وعرض كلاس، الذي رافقه في الزيارة مفوض الدولة اللبنانية في "إكسبو الدوحة" محمد أبو حيدر ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في قطر شانت وارطانيان، مضمون مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب مع الدولة القطرية في إطار رؤية قطر ٢٠٣٠ التي كان أرسلها إلى نظيره القطري، كما قدم عرضًا لواقع المنشآت الرياضية في لبنان، طالبًا مساعدة قطر لإعادة تأهيلها لكي تستقبل المباريات الرسمية المحلية والدولية ولا تبقى أندية لبنانية مهجرة من ملاعب مناطقها، وهو تلقى وعدًا بالإهتمام بالملفين.

ونوه كلاس بدور سفيرة لبنان لدى قطر فرح بري في إنجاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نتيجة الجهود التي تقوم بها في هذا الإطار مع طاقم عمل السفارة.

وتسلم كلاس الذي أنهى زيارة رسمية إلى قطر تضمنت سلسلة لقاءات ونشاطات من نظيره القطري كرة كأس آسيا الرسمية كهدية رمزية.

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