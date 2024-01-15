رئيسة هيئة التشريع والاستشارات: لا نفتي إلا باتجاه تطبيق القوانين وليس الاحتيال عليها

نفت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز ما جاء ضمن أسرار صحيفة "نداء الوطن" عن اجتماعات عقدت بين بعض قضاة هيئة التشريع والاستشارات وعدد من مستشاري وزارة الطاقة للبحث في تجنب خضوع بعض عمليات الشراء العام لاختصاص هيئة الشراء العام.



وأكدت فواز أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً"، مضيفةً أن "هيئة التشريع والاستشارات لا تفتي إلا باتجاه تطبيق القوانين وليس الاحتيال عليها".