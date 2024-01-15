وزير البيئة للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها ورفعها

قدّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عدد النازحين من المناطق الجنوبية بـ 74 الف، بحسب آخر احصاء أُعدّ منذ أسبوع، مؤكّدًا أن الاسماء موثقة بالتعاون مع المحافظين في الجنوب والنبطية.وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "غالبية الأسر في الجنوب تصلها مساعدات غذائية ونقديّة ووزارة التربية ساعدت بنقل أولاد هذه الاسر الى مدارس في المناطق التي لجؤوا اليها".وطلب الدعم من أصدقاء لبنان، لا سيما لناحية اعادة اعمار المناطق الجنوبية المتضررة، وخصوصًا المساحات الخضراء التي احترقت.وعلى مقلب آخر قال ياسين "سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها ورفعها، وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائما نصرّ على اجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصاً على مجاري الانهر".وفي موضوع تعيين رئيس للاركان في الجيش اللبناني، قال "اذا لم تحصل عمليّة تعيين رئيس للاركان من قبل وزارة الدفاع فالحكومة ستتحمل مسؤولية هذا الموضوع".