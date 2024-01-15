مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على أن "القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن".



وقال مولوي بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا في سراي طرابلس: "همّنا تحقيق القدر الأكبر من الأمن والأمان".



وأضاف: "لن نتساهل، ولكن على المواطن التيقّن أن المخالفات تضرّ به".



واعتبر مولوي أن "العمل الأمني لا يكون عملا عسكريا فقط إنما هو عمل إجتماعي وإقتصادي".



واشار الى أن "المواطنين سيلاحظون وجودا أمنيا أكثر في الشمال".