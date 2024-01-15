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بوحبيب بعد لقائه جونسون: تلقينا بإرتياح جهوزية الولايات المتحدة للتوسط في إعادة الاستقرار الى الجنوب





أكّد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب أن لبنان يتحاور مع الجانب الاميركي بإنفتاح وروح ايجابية للوصول الى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب.



وقال بوحبيب بعد لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة السفيرة ليزا جونسون: "تلقينا بإرتياح جهوزية الولايات المتحدة الاميركية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب".