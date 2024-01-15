وزارة الزراعة: اجراء كشف ميداني للأضرار الناتجة عن السيول في نهر العاصي

اعلنت وزارة الزراعة في بيان عن "السيول في نهر العاصي"، انه:



"نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان ليل ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤، وأحدثت سيلاً في حوض العاصي، بناء لتوجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، أجرت فرق من مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل كشفاً ميدانياً للأضرار الناتجة عن العاصفة حيث تبيّن التالي:



1- وصول مياه جارفة موحلة إلى نهر العاصي مصدرها جرود عرسال - الفاكهة.



2- سبّب هذا السيل أضرارا طفيفة على أحواض تربية الأسماك الموجودة على ضفاف العاصي.



3- لم ترتفع المياه أكثر من ٥٠ سنتيمترا مما قلل نسبة الأضرار .



تعمل وزارة الزراعة لإصدار بيانات توجيهية لاحقاً ، كما سترفع الوزارة نسخة من هذه الكشوفات الى مقام مجلس الوزراء لإجراء المقتضى".