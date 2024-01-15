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اجتماع بين بو صعب ووزير الدفاع... ماذا في التفاصيل؟

عقد في مجلس النواب اجتماع بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.



فماذا في تفاصيل هذا الإجتماع؟