الراعي استقبل وزيري العدل والسياحة... وهذا ما جرى عرضه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزيري العدل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ووليد نصار وجرى عرض الاوضاع الراهنة.