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بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية وانمائية... الابيض: لرفع الجهوزية في المستشفيات
أخبار لبنان
2024-01-15 | 08:49
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بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية وانمائية... الابيض: لرفع الجهوزية في المستشفيات
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان.
وزير الصحة
وعرض الرئيس بري مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، الأوضاع العامة لا سيما الصحية منها وجهوزية وزارة الصحة والقطاع الصحي والمستشفيات الحكومية لمواكبة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان والمناطق الجنوبية وتقديمات وزارة الصحة الاستشفائية والدوائية لمرضى السرطان والامراض المزمنة.
وقال الابيض: "بحثت في خلال زيارتي لدولة الرئيس مواضيع تتعلق بالشأن الصحي وهي ثلاثة. الموضوع الاول: يتعلق بالخدمات الاساسية التي تقوم بها الوزارة وخدمات تأمين الادوية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية والجميع يعرف أنه ضمن الأزمة الإقتصادية هناك أزمة تمويل وهي أثرت على قدرة الوزارة في كيفية أن تكون داعمة لهذه الخدمات التي تقدم للمرضى والحقيقة في هذا الإطار".
وأضاف: "إستعرضت مع دولته الخطط التي وضعتها وزارة الصحة للمساعدة في هذا المجال سواء في التغطية الشاملة في موضوع الاستشفاء. وكذلك في موضوع الدواء خاصة مع الموازنة الجديدة التي هي أمام مجلس النواب وتلحظ زيادة كبيرة لوزارة الصحة وهذه الزيادة ان شاء الله سوف تساعد الوزارة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين. نحن نأمل إن شاء الله أن يكون مرور هذه الموازنة مرورا سريعا في المجلس، وبالتالي تستطيع الوزارة ان تؤمن تغطية أشمل للمواطنين في الإستشفاء والدواء".
وتابع: "الموضوع الثاني، الذي تم إطلاع دولة الرئيس عليه هي الإستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة خاصة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف لبنان وخاصة المناطق الجنوبية وهذا يتطلب رفعا في درجة الجهوزية سواء في المستشفيات ومراكز الرعاية بما يمكننا للإهتمام بالجرحى وبأهلنا النازحين والصامدين. نحن في هذا الموضوع، هناك إعتمادات لحظتها الحكومة لوزارة الصحة، ونحن بدورنا نتابع ونحرص ان تصل الى المستحقين" .
واشار الابيض الى أن الموضوع الأخير، هو بعض شؤون المستشفيات الحكومية ودولته دائما يهتم بضرورة أن يكون مطلعا على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه المستشفيات الحكومية خاصة لأهلنا من الطبقات الاكثر هشاشة. وهنا حقيقة موقف الوزارة واضح. كل الدعم لهذه للمستشفيات وخاصة للدور الكبير الذي تقوم به تجاه اهلنا.
ولفت الى أن "نحن أمام دور كبير يجب ان تقوم به وزارة الصحة". وقال: "بايجاد التمويل ان شاء الله الخدمات سوف تقدم" .
كتلة "الاعتدال الوطني"
كما تابع الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وإنمائية لمنطقتي الشمال وعكار خلال إستقباله بعد الظهر وفدا من كتلة "الإعتدال الوطني"، ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية ، أحمد الخير، محمد سليمان وأحمد رستم وأمين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش.
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الابيض:
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