بو صعب استقبل وزير الدفاع وفرونتسكا: لضرورة العودة الى الحوار بين الكتل النيابية للتوصل الى انتخاب رئيس

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم حيث تم البحث بالأوضاع العامة وتداعيات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.



كما تم التطرق إلى أوضاع وزارة الدفاع وحرص الوزير على التقيد بتطبيق قانون الدفاع وبالحفاظ على صلاحياته الدستورية.