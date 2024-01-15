العبسي: استمرار توقيف امل شعبان رغم قرار تخليتها يطرح اكثر من علامة استفهام

رأى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أن "الاستمرار في توقيف السيدة امل شعبان بالرغم من قرار تخلية سبيلها يطرح اكثر من علامة استفهام حول الملف برمته، وما اذا كانت هناك نية لتجاهل قرار اطلاق سراح صادر عن المرجعيات القضائية المعنية".



وحذر العبسي من "مغبة الاستمرار بمثل هذه التصرفات التي توحي لنا ولكل مواطن ان هناك تلاعبا في التحقيقات او ان بعض التوقيفات تأتي استنادا الى اوضاع سياسية او اجتماعية او طائفية".