قائد الجيش استقبل سليمان فرنجية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية الذي قدم تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته.



كما تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.