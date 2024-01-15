طواقم الصليب الأحمر أدخلت بمؤازرة شاحنات الجيش مساعدات الى أهالي بلدتي السماقية وحكر الضاهري

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه لليوم الثاني، تواصل طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 26 متطوعا و6 سيارات عملها الإنساني حيث قامت بإدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش اللبناني الى بلدتي السماقية وحكر الضاهري في عكار التي حاصرتهما المياه بالكامل بعد فيضان النهر الكبير منذ ثلاثة أيام، مشيرا الى أن "المساعدات التي تم إدخالها تلقاها أهالي البلدتين وكذلك حوالي 340 عائلة سورية كانت بلدية السماقية، بمساعدة فرق الصليب الاحمر اللبناني، قد أخلتهم من مخيماتهم الى المدرسة وقاعة المسجد بعد أن غطت المياه خيمهم. كما وسير الصليب الأحمر اللبناني عيادة نقالة وتمت معاينة 135 مريضا".



وبحسب البيان، لا يزال فريق من الصليب الأحمر اللبناني يقوم بمساعدة المحافظ بتفعيل غرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة. كما وتستمر طواقم الصليب الأحمر اللبناني في عمليات الاستجابة لتوفير ما يلزم من مساعدات أساسية للعائلات المنكوبة من أهالي البلدتين والنازحين السوريين.