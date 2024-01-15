البيسري زار السفير البابوي...

البيسري زار السفير البابوي...

زار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا في مقر السفارة البابوية في حريصا وعرض معه الأوضاع العامة والسبل الآيلة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مثنيًا على دور السفارة في تعميم الرسالة الإنسانية وسعيها لتوطيد أواصر التآخي واحترام الإنسان وحريته وكرامته.