نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا

نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا



أعلنت نقابة المعلمين في بيان أن "الجمعيات العمومية لفروع نقابة المعلمين في كل المحافظات وافقت بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى تفويضه بإعلان الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب، بناءً على نتيجة الإجتماع التربوي في مكتب وزير التربية عباس الحلبي يوم غد الثلاثاء".



وشدد المعلمون على "حق المعلمين المتقاعدين بزيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي"، محملين "الحكومة والكتل المشاركة فيها المسؤولية برد قانوني التعويضات ووجوب إيجاد الحلول في اجتماع الغد في مكتب الوزير الحلبي".