الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا

أخبار لبنان
2024-01-15 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا

نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا

أعلنت نقابة المعلمين في بيان أن "الجمعيات العمومية لفروع نقابة المعلمين في كل المحافظات وافقت بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى تفويضه بإعلان الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب، بناءً على نتيجة الإجتماع التربوي في مكتب وزير التربية عباس الحلبي يوم غد الثلاثاء".
 
وشدد المعلمون على "حق المعلمين المتقاعدين بزيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي"، محملين "الحكومة والكتل المشاركة فيها المسؤولية برد قانوني التعويضات ووجوب إيجاد الحلول في اجتماع الغد في مكتب الوزير الحلبي".

أخبار لبنان

المعلمين:

الموافقة

التوصية

بإعلان

الإضراب

بناءً

نتيجة

الإجتماع

التربية

LBCI التالي
أسرار الصحف 15-01-2024
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:07

الجمعيات العمومية للمعلمين لم تصوّت على الاضراب غدا انما صوّتت على تفويض نقيب المعلمين باعلان الاضراب في حال كانت الاجواء سلبية في الاجتماع مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر يوم غد الساعة ٢ في مكتب وزير التربية

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-10

نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-10

نقابة المحامين في طرابلس: ملتزمون بالإضراب غدًا

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-10

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير التعيينات العسكرية معلق بانتظار التوافق السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

طلب توضيحات متبادلة بين هوكستين والجانب اللبناني تتعلق بماهية وقف النار

LBCI
أمن وقضاء
10:57

تقرير لوزارة الزراعة عن الأضرار جراء الفيضانات في عكار ووادي خالد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:25

صاروخ يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

LBCI
فنّ
05:58

"تقول الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح"... اختبار كلية علم النفس في مصر يصدم الطلاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-14

بعد هدوء العاصفة... كيف كان المشهد في البلدات الشمالية التي اجتاحتها مياه النهر الكبير؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير التعيينات العسكرية معلق بانتظار التوافق السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عملية دهس في وسط اسرائيل... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

طلب توضيحات متبادلة بين هوكستين والجانب اللبناني تتعلق بماهية وقف النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الأكثرية في الكابينت الحربي تؤيد مواصلة الضغط على حماس

LBCI
أخبار دولية
12:51

حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين عبر شريط فيديو جديد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 15-1-2024

LBCI
أخبار لبنان
10:54

نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:16

فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً

LBCI
منوعات
14:23

صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها

LBCI
أخبار لبنان
16:31

إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا

LBCI
فنّ
16:59

طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:52

يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

LBCI
فنّ
05:03

بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!

LBCI
منوعات
01:08

ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More