جنبلاط استضاف فرنجية إلى مائدة العشاء والبحث تناول شؤونًا عامة

جنبلاط استضاف فرنجية إلى مائدة العشاء والبحث تناول شؤونًا عامة





إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته نورا جنبلاط في كليمنصو رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وعقيلته ريما فرنجية والنائب طوني فرنجية وعقيلته لين زيدان، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعقيلته ديانا جنبلاط، جوي الضاهر وعقيلته داليا جنبلاط، وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وعقيلته زينة حمادة.



وكان بحث على مائدة العشاء في مختلف الشؤون العامة، بحسب بيان للتقدمي.