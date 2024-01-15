نقابة الأفران والمخابز تناشد ميقاتي وسلام الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها

نقابة الأفران والمخابز تناشد ميقاتي وسلام الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها



طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجبب ميقاتي ووزير الإقتصاد أمين سلام بـ"الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها قبل أن يستفيق اللبنانين على سعر ربطة خبز يتجاوز سعرها ثمانين ألف ليرة لبنانية لأن قرض البنك الدولي يخدم على سعر القمح الحالي حتى نهاية شهر 5 من عام 2024 أو منتصف الشهر السادس، ورفع الدعم عن الطحين يرتب على الطبقة المسحوقة أعباء لا تستطيع تحملها، لذلك المطلوب حالة طوارىء قبل نفاذ الوقت."



وشكر سرور كل الأفران على الأراضي اللبنانية التي قامت بشراء الطحين الحر بالدولار وباعته خبز بالسعر المدعوم كيلا يحدث أي نقص أو أزمة خبز.



كما شكر وزير الإقتصاد على تعاونه مع النقابة وعدم الذهاب إلى خصم ١٠بالمئة للأفران التي لم تحصل على الشهادة الصناعية بسبب بعض المعوقات ومراعاتا لعدم حصول أي أزمة أو نقص في مادة الطحين لدى الأفران.



ودعا كل الأفران التي لم تحصل على الشهادة الصناعية إلى الإسراع بتأمين الأوراق والشروط المطلوبة لها والتقدم لدى وزارة الصناعة للحصول عليها ليبقى التعاون قائم بين وزارة الإقتصاد والصناعة والنقابات.