الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة الأفران والمخابز تناشد ميقاتي وسلام الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها

أخبار لبنان
2024-01-15 | 17:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة الأفران والمخابز تناشد ميقاتي وسلام الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نقابة الأفران والمخابز تناشد ميقاتي وسلام الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها

نقابة الأفران والمخابز تناشد ميقاتي وسلام الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجبب ميقاتي ووزير الإقتصاد أمين سلام بـ"الإسراع في أصدار بطاقة تمويلية للخبز لمحتاجيها قبل أن يستفيق اللبنانين على سعر ربطة خبز يتجاوز سعرها ثمانين ألف ليرة لبنانية لأن قرض البنك الدولي يخدم على سعر القمح الحالي حتى نهاية شهر 5 من عام 2024 أو منتصف الشهر السادس، ورفع الدعم عن الطحين يرتب على الطبقة المسحوقة أعباء لا تستطيع تحملها، لذلك المطلوب حالة طوارىء قبل نفاذ الوقت."

وشكر سرور كل الأفران على الأراضي اللبنانية التي قامت بشراء الطحين الحر بالدولار وباعته خبز بالسعر المدعوم كيلا يحدث أي نقص أو أزمة خبز.

كما شكر وزير الإقتصاد على تعاونه مع النقابة وعدم الذهاب إلى خصم ١٠بالمئة للأفران التي لم تحصل على الشهادة الصناعية بسبب بعض المعوقات ومراعاتا لعدم حصول أي أزمة أو نقص في مادة الطحين لدى الأفران.

ودعا كل الأفران التي لم تحصل على الشهادة الصناعية إلى الإسراع بتأمين الأوراق والشروط المطلوبة لها والتقدم لدى وزارة الصناعة للحصول عليها ليبقى التعاون قائم بين وزارة الإقتصاد والصناعة والنقابات.

أخبار لبنان

الأفران

والمخابز

تناشد

ميقاتي

وسلام

الإسراع

أصدار

بطاقة

تمويلية

للخبز

لمحتاجيها

LBCI التالي
كركي للمضمونين: تعويضات نهاية خدمتكم بات بإمكانكم سحبها نقدا ودفعة واحدة
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-05

نقابة المالكين تطالب ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-22

ميقاتي شدد في اتصال هاتفي مع نظيرته الدنماركية على ضرورة الإسراع بوقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
01:36

بايدن: فوز ترامب بآيوا يجعله "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
23:33

بايدن: فوز ترامب بآيوا يبرهن أنّه "الأوفر حظاً لنيل" بطاقة الترشيح الجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:07

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:43

الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟

LBCI
صحف اليوم
01:10

فرنجية في كليمنصو... واللقاء اتسّم بالطابع العائلي (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
صحف اليوم
00:51

الإستحقاق الرئاسي... التعويل يبقى على وساطة الدوحة (الجمهورية)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:27

تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!

LBCI
حال الطقس
01:43

الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟

LBCI
منوعات
10:26

جريمة ارتكبها حفيد أحد أكبر أغنياء أوروبا... قتل صديقه فجأةً!

LBCI
منوعات
2024-01-14

صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
16:25

ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض

LBCI
رياضة
16:16

فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا

LBCI
أخبار دولية
15:56

سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!

LBCI
أخبار دولية
15:45

تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف

LBCI
أخبار دولية
14:43

كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟

LBCI
أخبار دولية
13:45

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:50

إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!

LBCI
فنّ
05:16

فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها

LBCI
خبر عاجل
16:23

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق

LBCI
خبر عاجل
17:21

الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية

LBCI
فنّ
05:03

بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!

LBCI
منوعات
06:03

فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
16:12

الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More