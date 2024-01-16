انفجار قنينة أوكسيجين عند مفرق العباسية... وإصابة شخص

سمع دوي انفجار في صور، تبيّن أنه ناتج عن انفجار قنينة أوكسيجين بالقرب من "أفران لبنان" عند مفرق بلدة العباسية، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وقام الصليب الأحمر اللبناني بنقله الى مستشفى صور.