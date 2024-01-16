المفتي دريان غادر الى قطر على رأس وفد

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت الى دولة قطر تلبية لدعوة رسمية على رأس وفد ضم: رئيس اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المحافظ القاضي محمد المكاوي، ورئيس مجلس عمدة صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو والمسؤول الاعلامي في دار الفتوى خلدون قواص.



وسيلتقي المفتي دريان والوفد المرافق بعض المسؤولين القطريين.