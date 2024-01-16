السفير الفرنسي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد السفير الفرنسي هرفي ماغرو، يرافقه رئيس الدائرة الاقتصادية فرنسوا سبورير والمستشارة الثقافية سبين سيروتينو ومستشاره السياسي هنري سيمونن حيث تطرق البحث حول القضايا الراهنة والتحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج من الأزمة والإجراءات التي يجب اتخاذها كمدخل لاستعادة الثقة.



كما جرى مناقشة الإصلاحات المطلوبة، وواقع المصارف ومصير الودائع، بالإضافة إلى ما تقدمه فرنسا من دعم لقطاعي التعليم والصحة.