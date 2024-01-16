بو حبيب التقى سفيرة كندا: لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، أن "لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة".



وشدّد بوحبيب في خلال لقائه سفيرة كندا ستيفاني ماكولم على أنه "لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا".



وقال: "أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقررات الشرعية الدولية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".



ولفت الى أنه "ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظا على الامن والسلم الاقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".