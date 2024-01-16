ميقاتي: حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة

ميقاتي: خيارنا دبلوماسي ونريد استقرارا دائما على الحدود مع إسرائيل

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن وقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة.



وأشار في حديث لقناة "الجزيرة" الى أن "حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة وقال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة أخرى".



وقال: "خيارنا دبلوماسي ونريد استقرارا دائما على الحدود مع إسرائيل".



وأضاف: "ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان ونحترمها كلها".

ولفت الى أن الموفد الأميركي اموس هوكشتاين قال إنه توجد نافذة للوصول الى حل، لافتاً الى أن ما قصده هوكشتاين بوجود نافذة للحل وجود نافذة للحل في لبنان".

وقال: "منذ اليوم الأول للحرب في غزة قلنا إن وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لكل المنطقة، واذا لم يتوقف اطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد الى كل دول المنطقة، مشددا على أنه "على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النار للوصول الى حل يقوم على قاعدة خيار الدولتين وارساء الاستقرار".



وعن طبيعة الحل المقترح قال: "الحل هو بتطبيق القرار 1701 كاملا ووقف العدوان الاسرائيلي وارساء الهدوء والاستقرار على الحدود".