في وزارة التربية... اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية

عقد في وزارة التربية، اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية ومتابعة الحوار،



وتزامناً، اعتصم الأساتذة المتقاعدين أمام الوزارة في الاونيسكو احتجاجاً على عدمِ نشر القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب في الجريدة الرسمية.



ويأتي ذلك، بعد تفويض الأساتذة لنقيب المعلّمين بإعلانِ الإضراب في حال كانت أجواء الاجتماع سلبية.