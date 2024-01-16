لقاء بين خطّار والسفير الفرنسيّ لاستعراض الدعم والبرامج الفرنسية المتخصصة للدفاع المدنيّ

استقبل مدير عام الدفاع المدنيّ ريمون خطّار السفير الفرنسيّ لدى لبنان Hervé Magro على رأس وفد ضم ملحق الأمن الداخليّ لدى السفارة الفرنسية Commissaire Divisionnaire Eric OCCHINI وضابط الارتباط الفرنسيّ المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع.



وأتى هذا اللقاء، في إطار تعميق أواصر التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والدولة الفرنسية عبر سفارتها في لبنان المستمر منذ سنوات لتلبية احتياجات المديرية العامة في مجال التدريب والعتاد.



وعرضوا أبرز الإنجازات، التي تحققت نتيجة هذا التعاون المثمر بين الطرفين.



وأطلع خطار السفير Magro على نشاطات عناصر الدفاع المدنيّ والتحديات الكبرى، التي تواجهها المديرية العامة، لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين، بالسرعة المطلوبة، بالرغم من الأزمة الإقتصادية الخانقة.



واتجهوا إلى مقر العمليات المركزية، في التحويطة، حيث عُيّنت نماذج من عتاد مقدم كهبة من الدولة الفرنسية كناية عن معدات متخصصة لإطفاء حرائق الغابات، في الأماكن، التي يصعب الوصول إليها بسبب التضاريس الوعرة وانعدام الطرق.



ورافق خطار السفير Magro والوفد المرافق، لاطلاعهم على عينة من التدريبات، التي ينفذها عناصر الدفاع المدنيّ دوريًا، في مركز التدريب على إطفاء الحرائق، في الأماكن المغلقة، الذي أنشئ بتمويل من الدولة الفرنسية، فعاينوا التدريبات، التي كان يقوم بها العناصر لتعزيز قدراتهم اثناء التدخل لإخماد حريق في مكان مغلق، والتي أظهرت ما اكتسبوه من مهارات متطورة في مجال الاطفاء.