ميقاتي بحث وجونسون في الوضع في لبنان والمِنطقة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، في السرايا، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها.



وبحثا، خلال اللقاء، في العلاقات اللبنانية - الأميركية والوضع، في لبنان والمِنطقة.