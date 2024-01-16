ميقاتي في سلسلة من اللقاءات في دافوس

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات، خلال مشاركته، في أعمال المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، في دافوس، في سويسرا.



واجتمع ميقاتي مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



وبحثوا في الأوضاع الراهنة، في الأراضي الفلسطينية والمِنطقة وانعكاسها على لبنان وعمل اللجنة الخماسية العربية والدولية، للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدمًا إلى الأمام.