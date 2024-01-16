الأساتذة المتقاعدون من أمام وزارة التربية: نرفض مقترح المدارس الكاثوليكية بإنشاء صناديق لدفع زيادات على الرواتب

شرح وفد من الأساتذة المتقاعدين المعتصمين، أمام وزارة التربية، للوزير عباس الحلبي، معاناتهم.



وأكّد الأساتذة رفضهم لمقترح المدارس الكاثوليكية بإنشاء صناديق، في المدارس، لدفع زيادات على الرواتب.



وطالبوا بإيجاد آلية عاجلة لتقاضي هذه الزيادات، من خلال صندوق التعويضات وبالتساوي مع زملائهم، في التعليم الرسميّ.



وكان الأساتذة المتقاعدون قد نفّذوا اعتصامًا، أمام مبنى الوزراة، بالتزامن مع الاجتماع، الذي دعا إليه وزير التربية لمعالجة أزمة رواتب الأساتذة المتقاعدين، في القطاع الخاص.